Metallica : James Hetfield en larmes au Brésil

Même les plus grands ont droit à un petit coup de mou et se sentent parfois moins sûrs d’eux. C’est ce qui est arrivé au chanteur de Metallica, James Hetfield, juste avant de monter sur scène le 12 mai dernier, à Belo Horizonte, au Brésil. Il s’agissait de la dernière soirée du "South American Tour 2022" et pourtant, le frontman a expliqué qu’il ne s’était pas senti bien les heures précédant le show : " Je n’étais pas au top avant de monter sur scène ce soir. J’étais anxieux. Je me disais que j’étais vieux, que je ne savais plus jouer… Toutes ces conneries que j’avais dans la tête. Alors j’ai parlé aux trois autres et ils m’ont aidé. C’est aussi simple que ça. Ils m’ont serré dans leurs bras et m’ont dit : "Si tu galères sur scène, tu peux compter sur nous". C’est aussi simple que ça. "

Le public a ensuite vu le groupe venir en renfort à James Hetfield en le prenant dans leurs bras, ce qui n’a pas manqué de faire monter l’émotion aux yeux de James Hetfield, qui a alors dit : "Quand je vous vois là, je sais que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, et vous non plus. Prouvons-le… "

Metallica a ensuite débuté le titre "Sad But True", extrait de Metallica, album qui fêtait ses 30 ans l’an dernier, qui traite du thème de cet équilibre que chacun doit trouver entre ce qu’il ressent intérieurement, et la manière dont il est extérieurement perçu.