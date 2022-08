Metallica : James Hetfield demande le divorce

Le frontman de Metallica a discrètement demandé le divorce de sa femme, Francesca, plus tôt cette année.

C’est le site d’information TMZ qui rapporte l’information, citant ses propres sources : James Hetfield a déposé des documents de divorce au Colorado, mais a été en mesure de le garder secret, le dépôt n’ayant jamais été publiquement dévoilé.

James et Francesca se sont mariés le 17 août 1997, et l’icône du metal a souvent remercié sa femme de l’aider à traverser les moments difficiles, y compris ses combats avec la dépendance.

Dans de précédentes interviews, le chanteur et guitariste a souvent rappelé le rôle de sa femme, comme ici en 2016 pour The Joe Rogan Experience : "Ma femme a fait ce qu’il fallait, elle m’a botté le cul et m’a fait peur. Elle m’a dit : "tu ne vas pas juste voir le thérapeute maintenant, et en parler, tu dois aller quelque part et régler cette m…" alors c’est ce que j’ai fait. "

Lors d’interview pour Kerrang ! le leader de Metallica revient sur ces moments difficiles : "Aller en désintox m’a appris les priorités. Je suis avec Metallica depuis l’âge de 19 ans et il est très facile de ne pas savoir comment vivre en dehors de cet environnement, ça m’est arrivé. Je ne savais rien de la vie. Je ne savais pas que je pouvais revenir à la maison et vivre une vie de famille. Je ne savais pas que je pouvais vivre ma vie d’une manière différente de celle du groupe depuis mes 19 ans, ce qui était excessif et très intense. Et si vous avez un comportement addictif, alors vous ne faites pas toujours les meilleurs choix pour vous-même."

Le couple a trois enfants : deux filles et un garçon de 18 ans, Castor, batteur du groupe Bastardine.