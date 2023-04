Metallica, Jack Black, les Muppets, tout est dans votre Journal du Rock de la semaine!

Ca y est, c’est le jour J pour la sortie du nouvel album de Metallica, 72 Seasons. Rendez-vous dans l’émission Classic 21 Metal de ce vendredi pour découvrir cette nouveauté, avant une deuxième heure consacrée au thrash metal.

Rappelons aussi que Classic 21 vous offre un séjour à Paris pour assister aux deux concerts que le groupe y donnera les 17 et 19 mai prochains, train et trois jours d’hôtel compris.

Jack Black a fait le buzz cette semaine avec la sortie de son clip officiel pour le nouveau single " Peaches ", une ballade qu’il a écrite pour le nouveau film Super Mario Bros.

Le groupe suédois Ghost a annoncé un nouvel EP de reprises, " Phantomime " en partageant sa version de " Jesus He Knows Me " de Genesis. L’intégralité nous arrivera le 18 mai et on pourra y découvrir aussi la relecture de classiques de Tina Turner, des Stranglers, de Television, et d’Iron Maiden.

La bande-annonce de la nouvelle série musicale The Muppets Mayhem a été dévoilée, un mois avant sa date de sortie officielle. On y croise une liste impressionnante de stars, dont "Weird Al" Yankovic, Tommy Lee, Lil Nas X, Chris Stapleton, Morgan Freeman, Billy Corgan, ou encore Paula Abdul, pour ne citer qu’eux.

Ce sont uniquement des grands noms qui apparaîtront aussi sur le nouvel album solo de Joe Perry, guitariste d’Aerosmith, comme nous le prouve déjà ce premier single, " Fortunate One ", avec Chris Robinson des Black Crowes et Robert Deleo, bassiste de Stone Temple Pilots. C’est Johnny Depp qui signe le morceau, comme la plupart de ce qui arrivera sur ce Sweetzerland Manifesto MKII, et sur lequel on verra aussi Robin Zander de Cheap Trick, David Johansen des New York Dolls , ou encore Gary Cherone (Extreme, Van Halen) .