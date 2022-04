Metallica fait un beau don pour venir en aide aux Ukrainiens

La fondation du groupe, All Within My Hands, vient de verser 500.000$ à l’association World Central Kitchen qui offre des repas à des millions d’Ukrainiens qui ont fui leur pays suite à l’invasion russe.

World Central Kitchen (WCK) a été créée par le Chef José Andrés et offre des "repas en réponse aux crises humanitaires, climatiques et communautaires".

Lars Ulrich, le batteur de Metallica, a expliqué : "Le travail de WCK et de Jose Andrés est incroyable. Nous sommes très heureux de soutenir leurs équipes qui travaillent dans 6 pays européens et qui fournissent des repas à des millions d’Ukrainiens qui ont été forcés de quitter leur foyer."

"WCK représente tout ce qui compte aux yeux de notre groupe et de la fondation All Within My Hands".

En plus de ce don généreux, le groupe a aussi mis en vente un T-Shirt réalisé par l’artiste Andrew Cremeans via son site web :