Metallica évoque le Power Trip Festival de ce week-end et son envie de jouer vingt ans de plus!

Le week-end prochain, du 6 au 8 octobre, aura lieu le Power Trip Festival et Metallica sera de retour à l'Empire Polo Club d'Indio, en Californie, où, en 2011, ils ont organisé l'étape de la côte ouest de leur festival Big Four, aux côtés de leurs collègues pionniers du thrash, Slayer, Megadeth et Anthrax.

Cette année, ils seront en encore plus belle compagnie, partageant la tête d'affiche du festival Power Trip avec cinq titans du metal et du hard rock : Guns N' Roses et Iron Maiden (6 octobre), AC/DC et Judas Priest (7 octobre), et Tool, avec qui ils partageront l’affiche lors de la soirée de clôture du week-end.

"En tant que fan de hard rock, je serai présent tout le week-end et je verrai tous les groupes", promet le batteur Lars Ulrich dans une nouvelle interview accordée au Los Angeles Times. "Je crois beaucoup en la communauté rock et nous avons des liens avec chacun des autres groupes, à la fois en tant que fans de musique et en tant qu'amis. "

En ce qui concerne ces relations, Ulrich explique : "Nous aimons les cinq autres groupes. J'ai vu AC/DC pour la première fois à Copenhague en 1977 ; nous avons fait toute une tournée avec eux en Europe en 1991. Je suis tombé amoureux de Guns N' Roses cinq secondes après avoir entendu " Mr. Brownstone " pour la première fois sur KNAC, avant la sortie de l'album [Appetite For Destruction]. Nous avons joué avec Iron Maiden dans les années 80. Nous avons joué avec Judas Priest. Nous avons joué avec Tool un peu partout. "

"Évidemment, AC/DC, Iron Maiden et Judas Priest ont été d'énormes influences", ajoute-t-il. "Ces trois groupes sont en grande partie la raison pour laquelle nous voulions faire partie d'un groupe. Le fait de réunir tout le monde dans le même espace est un peu impressionnant."

Dans la même interview, le batteur est interrogé sur la longévité de Metallica, l'intervieweur faisant référence au fait que les Rolling Stones vont sortir un nouvel album [Hackney Diamonds] ce mois-ci.

"Je pense que mentalement, nous pourrions continuer pendant encore 20 ans", répond le batteur. "C'est plus une question d'épaules, de cou, de nuque, de cordes vocales, de doigts et de poignets - le côté physique de la chose - que de savoir si nous pouvons rester en bonne santé. C'est un peu aléatoire".

AC/DC a annoncé l’ouverture du bar éphémère pop-up "High Voltage" à Indio, en Californie, à seulement 10 minutes du festival Power Trip où le groupe jouera son premier concert en sept ans ce samedi 6 octobre.

AC/DC a décrit le pub comme "l’ultime moyen de se connecter et de se brancher avec d’autres fans d’AC/DC pendant le week-end et de découvrir des accessoires emblématiques d’AC/DC et des produits exclusifs".