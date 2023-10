Metallica et Tool referment le festival Power Trip

Des dizaines de milliers de fans de musique ont bravé la chaleur du désert pendant trois jours à l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie, pour voir six des plus grands groupes de hard rock et de métal de tous les temps se produire lors du festival Power Trip. Le dimanche 8 octobre, Metallica et Tool ont eu l’honneur de clôturer les festivités.

Comme nous vous en parlions hier, Guns N' Roses et Iron Maiden ont donné le coup d’envoi du festival le vendredi 6 octobre, tandis qu’AC/DC (qui jouait son premier concert depuis sept ans) et Judas Priest ont animé la journée du samedi 7 octobre.

Tool est monté sur scène le dimanche à l’Empire Polo Club, après avoir participé à la première édition du festival Coachella en 1999, puis à nouveau à Coachella en 2006 (le festival avait lieu sur le même site).

Tool a présenté un set de 12 chansons couvrant l’ensemble de sa carrière, de son premier album complet, Undertow, au dernier Fear Inoculum, sorti en 2019. De tous leurs albums, Ænima, sorti en 1996, était le mieux représenté, avec quatre chansons sur la setlist : "Pushit", "Forty-Six & 2", "Stinkfist" et "Ænima".

Avant la musique d’introduction habituelle de Metallica, "Ecstasy of Gold", la chanson "It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)" d’AC/DC a retenti dans les haut-parleurs avant que le groupe n’entre en scène, en hommage aux légendes du rock qui avaient joué la veille au soir.

Metallica a clôturé le festival avec une prestation enflammée de 16 chansons tirées de neuf de leurs 11 albums. Contrairement à leur "M72 World Tour" en cours, où ils répartissent leurs chansons entre deux sets uniques sur deux soirs dans chaque ville, ils ont choisi de rassembler leurs plus grands morceaux en un seul live.

Le concert a débuté par "Whiplash", extrait du premier album de Metallica, Kill 'Em All, qui fête cette année son 40e anniversaire. Trois autres classiques ont suivi : "Creeping Death", "For Whom the Bell Tolls" et "Enter Sandman".

Comme ils l’ont fait récemment, le guitariste Kirk Hammett et le bassiste Robert Trujillo ont offert à la foule une improvisation originale qu’ils avaient préparée dans la loge avant le concert. Ils l’ont baptisé "Funk in the Desert".

Un peu plus tard, Kirk Hammett a raté l’intro de "Nothing Else Matters", ce qu’il avait fait plus tôt cette année lors du "M72 World Tour". Le guitariste a plaisanté : "Désolé, les gars. J’ai recommencé. J’ai encore foiré. Je vais la rejouer pour vous. … Vous savez, il fait vraiment chaud dans ce putain de désert."

Au milieu de "Fade to Black", le leader James Hetfield s’est adressé au public en expliquant : "Cette chanson a été écrite en 1984 sur le suicide – quelque chose dont on n’était pas censé parler. Si vous vous sentez dans l’obscurité, parlez à vos amis, s’il vous plaît. Nous avons besoin de vous ici, nous vous aimons, fans de Metallica".

La soirée s’est terminée par "Seek & Destroy", "One" et "Master of Puppets", mettant un point final à un concert historique au cours duquel les fans ont eu le plaisir de voir six groupes légendaires en trois nuits.

Voici quelques vidéos de ces deux concerts filmés par des fans :