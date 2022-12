Metallica et Indochine sont de retour, Christine McVie nous quitte à 79 ans... le résumé de l'actu de la semaine, c'est ici!

Christine McVie de Fleetwood Mac est décédée le 30/11, elle qui a été longtemps chanteuse, claviériste et songwriter pour Fleetwood Mac. Elle s’est éteinte à 79 ans, après "une courte maladie", entourée des siens, à l'hôpital. Les hommages sont innombrables et nous vous proposons quelques extraits de son tout dernier concert à San Francisco.

Totale surprise pour les fans de Metallica cette semaine, le secret avait été bien gardé quant au nouvel album qui arrivera le 14 avril de l’année prochaine. C’est via le single " Lux Aeterna " que nous avons donc appris l’existence de 72 seasons, comme celle d’une tournée européenne pour l’an prochain.

La nouvelle série " Mercredi/Wednesday " fait un carton auprès de la nouvelle génération: l’univers rock-gothique des années 80 se rappelle à notre bon souvenir grâce à une scène dans laquelle on voit danser Jenna Ortega, qui s’est inspirée de Siouxie Sioux, mais surtout de Lene Lovitch et d’autres grands noms du mouvement de l’époque pour sa chorégraphie.

Après avoir rempli les plus grands stades de France en 2022, Indochine annonce une tournée exceptionnelle de festivals en 2023 et se produira en exclusivité belge au Ronquières Festival le vendredi 4 août.

Ian Gillan, chanteur de Deep Purple, explique pourquoi il ne chante plus "Child in Time" en public. La raison est simple : la performance vocale est telle qu’à 77 ans, il n’a plus les possibilités physiques de chanter ce morceau. Ian Gillan a aussi perdu sa femme ce 19 novembre. Bron Gillan, qui avait 67 ans, a succombé à une longue maladie.

Des drones ont tendance à envahir les salles et les stades. Ce fût le cas en Australie pendant un concert de Guns N’ Roses. Le groupe a demandé à ce que cela n’arrive plus, précisant que ça distrait les musiciens.