Metallica : "Enter Sandman" dépasse le milliard de streams

Le classique du groupe de metal bat un nouveau record avec plus d’un milliard d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify.

Ce titre qui figure sur le célèbre Black Album de 1991 rejoint donc d’autres titres du même genre qui ont aussi battu ce record, comme "In The End" et "Numb" de Linkin Park, "Highway to Hell" et "Thunderstruck" d’AC/DC ou encore "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana.

Metallica est aussi devenu le groupe de metal le plus streamé en 2022, avec un total d’1,6 milliards d’écoutes ces 12 derniers mois grâce à des titres comme "Enter Sandman", bien sûr, mais aussi "Nothing Else Matters" et "Master of Puppets" – qui a connu un regain de popularité grâce à la série Stranger Things. L’année précédente en 2021, le groupe avait atteint 1,3 milliard d’écoutes. Un beau record battu pour cette année écoulée, donc.