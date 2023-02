Metallica doit toujours 200 dollars à Sammy Hagar

Metallica a confirmé qu’en plus d’une très bonne année 2022 pour sa fondation "All Within My Hands", le groupe a récolté près de 3 millions de dollars grâce à son concert annuel donné le 16 décembre dernier.

La totalité de cet argent est directement reversée à la fondation qui soutient les communautés dans le besoin au niveau de l’éducation, de la lutte contre la faim, et qui vient en aide lors de nombreux aléas de la vie quotidienne.

On apprend maintenant qu’une partie de ces revenus vont servir en Turquie et en Syrie, où un séisme a fait plus de 44.000 morts et d’innombrables blessés.

Ce sont 125.000$ qui seront débloqués par la Fondation " All Within My Hands " à destination de Direct Relief et World Central Kitchen qui fournissent de l’aide médicale et alimentaire sur place.