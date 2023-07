Metallica : deux concerts à suivre dans les cinémas

Une installation multicaméras de pointe permettra aux fans du monde entier d’être au cœur de l’action, en direct et très proche des musiciens.

Le M72 World Tour de Metallica s’arrêtera pour deux soirs à Arlington au Texas (AT&T Stadium) les 18 et 20 août prochains et sera retransmis en direct dans les cinémas sur le continent américain. (États-Unis, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Venezuela).

La tournée M72 se caractérise par une nouvelle conception audacieuse de la scène, qui déplace le célèbre Snake Pit (l’espace proche du groupe réservé aux ultra-fans) au centre de la scène, de sorte que le public ait une vue complète à 360° du spectacle.

Les spectateurs de tous les autres pays participants, y compris l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Océanie, verront les concerts du 19 août (concert du vendredi) et du 21 août (concert du dimanche) en fonction des fuseaux horaires locaux.

Pour connaître les heures et les dates détaillées de la diffusion par lieu, y compris en Belgique, vous pouvez visiter metallica.film. les tickets sont disponibles à la vente pour chaque concerts ou pour les deux projections.



Et voici un nouveau trailer de cet événement planétaire, constitué d’images d’actuelle tournée de Metallica :