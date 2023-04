Metallica démarre sa tournée européenne à Amsterdam : un concert "intimiste" dans un stade !

Deux semaines après la sortie de 72 Seasons, Metallica entame une tournée mondiale.

Premier arrêt : Amsterdam.

Pour démarrer ce tour du monde, les mastodontes du Thrash metal mettent les petits plats dans les grands en proposant ce qui ressemble plus à une convention de fans qu’à un simple concert puisque c’est durant trois jours et pour deux concerts (le 27 et le 29 avril) que Metallica décide de garer son tour bus dans la capitale hollandaise.

Le jeudi 27 avril ouvre les hostilités avec, au programme, les groupes Mammoth VWH et Architects en première partie. A l’extérieur de la Johan Cruijjf ArenA, il est à peine 16h et l’esplanade est déjà noire de monde. Entre les stands de boissons et le merchandising officiel du groupe, certains font la file devant la tonnelle " Enhanced Experience ", dans laquelle il est possible de gagner des privilèges divers tels qu’un " meet and greet " ou une place au plus près des musiciens lors du concert.

Il est à peu près 17h quand j’entre dans le stade qui résonne aux notes de " Hole In The Sky " de Black Sabbath. Il faut dire que s’il reste encore une heure avant de découvrir le premier groupe, la playlist à de quoi nous faire oublier le temps qui passe. Après Black Sabbath s’enchaînent des titres de Thin Lizzy, Queen, Aerosmith, The Ramones, Judas Priest ou encore Bob Marley… Difficile de ne pas sourire lorsqu’on entend une foule de " metalleux " s’époumoner sur " Three Little Birds " !