Metallica : découvrez une version pop punk de "Master Of Puppets" qui divise les fans

Le groupe a été (re-)découvert par des jeunes fans de musique mais pas que. La communauté TikTok s'est emparée du phénomène en partageant massivement des vidéos avec le titre en bande son ou même des reprises plus ou moins originales du morceau

Parmi cette vague de créations, le chanteur (et créateur de contenu) Kala a récemment proposé sa version de "Master Of Puppets" dans une adaptation pop punk. Il a remplacé les rugissements de James Hetfield par des voix lisses et aiguës et le célèbre et terrible riff de guitare par un équivalent nettement plus ensoleillé et optimiste.

Le résultat a dérouté pas mal de fans dont certains n’ont absolument pas été convaincus par cet hommage à Metallica. Le musicien et son associé ont fait l'objet de nombreuses critiques sur le web, même si quelques personnes ont salué leur effort et leur ont conseillé d'”ignorer la négativité”.

Mais l’artiste ne s'est pas démonté pour autant. Il a profité de l’engouement (même si majoritairement négatif) sucité par cette reprise ( pout laquelle il a collaboré avec le YouTubeur Todd Barriage) et a partagé la chanson en commentant : “Écoutez-la ci-dessous, et s’il vous plaît, montrez-la à votre oncle ou à toute autre personne ayant des cheveux longs dans votre famille.”

Vous pouvez vous faire votre propre opinion grâce à la vidéo ci-dessous :