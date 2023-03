Le 12e album studio de Metallica, 72 Seasons, sortira le 14 avril 2023, et nous avons déjà pu découvrir trois titres : "If darkness had a son", " Lux Aeterna " et " Screaming Suicide ", dont le making of a aussi été partagé.

Si vous cherchez un peu de lecture thématisée et que vous aimez les guitares, sachez que James Hetfield partage dans un nouvel ouvrage, sa collection de guitares et raconte l'histoire de chacune d'entre elles, à la fois dans sa vie, et dans sa carrière au sein de Metallica.