Metallica : découvrez cette magnifique version a cappella de "Nothing Else Matters"

Cette reprise du classique de Metallica va vous donner des frissons.

Cap sur les States aujourd'hui et plus précisément au coeur de la ville ensoleillée d'Orlando en Floride, à la rencontre du quintette VoicePlay.

Composé des chanteurs Eli Jacobson, Cesar De La Rosa, Geoff Castelucci et Layne Stein, ce groupe 100% a capella s'est formé en 1997 sous le nom de 4:2:Five. Actif sur YouTube depuis 2012, VoicePlay a vu la carrière de ses membres décoller grâce à sa participation à la saison 4 de l'émission américaine The Sing-Off sur la chaine NBC. Une émission grâce à laquelle le groupe a enchainé 2 tournées aux USA.

Alors que chacun des membres de VoicePlay a des activités créatives en solo en dehors du groupe, les chanteurs se réunissent tous au début de chaque mois pour parcourir les chansons qu'ils souhaitent reprendre ensemble. Et le mois dernier, ils ont décidé de s'attaquer à un gros morceau : l'énorme tube de Metallica : "Nothing Else Matters". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une belle relecture de ce morceau d'anthologie.

Avec une telle interprétation, on comprend aisément comment le groupe a réussi a rassembler plus d'un million d’abonnés sur sa chaine YouTube.