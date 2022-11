Metallica: clin d’œil à Stranger Things pour Halloween

Personne ne s’y attendait, même pas Metallica, mais le buzz provoqué par la scène de la série Stranger Things, dans laquelle on voit le personnage d’Eddie Munson interprété le titre "Master of Puppets" du groupe de rock américain, a donné un second souffle à ce grand classique auprès de la jeune génération.

L’acteur Joseph Quinn, qui incarne Munson dans la série, a bénéficié également d’une cote de popularité particulièrement importante.

Le groupe Metallica a profité de cet effet pour proposer un chouette clin d’œil à la série en publiant une photo du frontman du groupe, James Hetfield, déguisé en Eddie Munson.

La photo, assez amusante, était accompagnée de ce commentaire "Eddie Munson vous souhaite un joyeux Halloween !". Autant les fans de la série, que du groupe, ont particulièrement apprécié cette attention.