Metallica: cette reprise de "Master of puppets" a cappella va vous surprendre

Ce groupe sud-coréen propose une version très personnelle du classique de Metallica !

Le groupe vocal Maytree, actif depuis plusieurs années, a vu sa popularité grimper en flèche il y a quelques mois quand il a décidé de reprendre a capella des titres phares de la musique ainsi que les thèmes des plus grandes séries et films hollywoodiens.

Depuis, ces cinq artistes vocaux ne lâchent plus ce créneau porteur et proposent de plus en plus d'arrangements originaux des thèmes musicaux les plus populaires de la pop culture.

Ils se sont ainsi notamment attaqués à des adaptations des génériques de Friends, Star Wars, James Bond et Les Simpsons. Ils ont également fait un véritable carton avec une vidéo dans laquelle ils reprennent tous les célèbres sont des différentes versions de Windows de Microsoft à travers les années.

Mais dernièrement, c'est en adaptant "Master of Puppets" de Metallica qu'ils ont de nouveau créé l'évènement. Les membres du groupe ont habilement repris le chant, la ligne de basse et le solo de guitare hurlant en utilisant uniquement leurs voix. Et le résultat, à découvrir ci-dessous, est génial !