Metallica : cet auditeur de Classic 21 reprend avec brio 12 riffs du "Black album"

Nos auditeurs aussi ont du talent.

Une fois n'est pas coutume, la vidéo du jour est locale, très locale même puisqu'elle nous est directement proposée par un auditeur.

Cet auditeur s'appelle Rémi Dumoulin et c'est un fan assidu de notre émission Classic 21 Metal que Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart vous proposent tous les vendredis soirs de 22h à minuit.

Il a contacté notre équipe en nous proposant sa première vidéo officielle publiée sur sa nouvelle chaine YouTube. Et pour cette première, il a décidé de s'attaquer à une valeur sure en reprenant 12 riffs emblématiques du "Black album" de Metallica.

On a trouvé ça vraiment sympa et on a décidé de partager sa vidéo avec le plus grand nombre. Bien joué, Rémi !