Metallica : attention aux arnaques!

La semaine dernière, le titre "Ender Sandman" a battu un nouveau record avec plus d’un milliard d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify.

Ce titre qui figure sur le célèbre Black Album de 1991 rejoint donc d’autres titres du même genre qui ont aussi passé ce cap, comme "In The End" et "Numb" de Linkin Park, "Highway to Hell" et "Thunderstruck" d’AC/DC ou encore "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana.