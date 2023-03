Metallica a désormais sa propre usine de pressage de vinyles

Une nouveauté pour Metallica : le groupe vient de s’offrir des parts de l’une des grandes entreprises de pressage de vinyles en Virginie.

Furnace Record Pressing à Alexandria, est l’une des plus grandes usines de pressage des États-Unis, avec 12 machines Pheenix Alpha et deux Finebilt.

C’est d’ailleurs là que plusieurs rééditions de Metallica ont été réalisées, y compris les box vinyles des albums Kill ‘Em All, Ride The Lightning et Master Of Puppets.

Le groupe est désormais partenaire majoritaire de l’usine, fondée en 1996 par Eric Astor. Dans un communiqué, Astor a déclaré : "Construire Furnace pour en faire la famille d’experts dévoués et expérimentés qu’elle est aujourd’hui a été un effort énorme, mais immensément gratifiant. "

"Savoir que notre avenir à long terme est assuré tout en étant capables de profiter des opportunités de croissance est vraiment excitant pour tous les membres de l’équipe de Furnace".

Lars Ulrich, de Metallica, a déclaré : "Nous ne pourrions pas être plus heureux, grâce à ce partenariat avec Furnace – et Eric, Ali et Mark en particulier – qui passe à un niveau supérieur. Leur esprit indie, la passion qu’ils ont pour leur métier… culturellement, nous sommes des âmes sœurs."

James Hetfield a ajouté : "Furnace a été formidable pour Metallica et, plus important encore, pour nos fans. Cette relation encore plus approfondie entre Metallica et Furnace garantit que les fans de vinyles, en particulier les membres du groupe, auront toujours accès à des disques de grande qualité à l’avenir."