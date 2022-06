En partenariat avec Universal Music Germany, Metallica a maintenant annoncé que tous les bénéfices de cette vente iraient directement aux victimes. Ce sont plus de 137.000$ dollars que leur organisation caritative All Within My Hands vient de verser à Aktion Deutschland Hilft.

Début avril, All Within My Hands, avait déjà versé 500.000$ à l’association World Central Kitchen qui offre des repas à des millions d’Ukrainiens qui ont fui leur pays suite à l’invasion russe.

James Hetfield et Kirk Hammett ont également soutenu la cause en mettant en vente aux enchères des guitares qu’ils avaient utilisées pour jouer l’hymne américain lors de la "Metallica Night" pour les Giants le 24 mai dernier à San Francisco.