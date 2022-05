Metalli-Cat : regardez ce chat super fan de "Enter Sandman" de Metallica

Ce chat est devenu la sensation virale de ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Un peu de légèreté en ce lundi matin. Parfois, quand on navigue dans notre feed d'actualité sur les réseaux sociaux et au milieu de tas d'informations déprimantes liées à l'actualité récente, on tombe sur LA vidéo qui arrive à nous faire rire aux éclats et à donner plus de lumière à notre journée. C'est le cas de celle que nous vous proposons aujourd'hui.

On y voit un chat se dandiner en faisant du headbang sur le classique de Metallica, "Enter Sandman".

La vidéo a été publiée sur le réseau social TikTok la semaine dernière par son maitre, @mrchashundley, avec en légende :" Elle est de retour #catsoftiktok #tabbycat ". Elle a recueilli plus de 528 000 likes et a été partagée plus de 40 000 fois.

Découvrez ci-dessous la vidéo de ce chat qui semble prêt pour la fosse :