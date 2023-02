Meta voit ses revenus annuels baisser, une première historique

La société inquiète les marchés depuis un an, quand le groupe avait pour la première fois perdu des utilisateurs sur Facebook. C'était peu après son changement de nom et l'annonce de son pivot vers le métavers, cet univers parallèle, accessible notamment via les réalités augmentée et virtuelle, présenté comme l'avenir d'internet.

Reality Labs, la branche chargée de développer le métavers, a creusé ses pertes à 4,3 milliards de dollars pendant le trimestre écoulé, après avoir déjà perdu 3,7 milliards au troisième trimestre, et 2,6 au deuxième.

En novembre, le patron Mark Zuckerberg a annoncé que Meta allait supprimer 11.000 postes, soit environ 13% de ses effectifs, choisis dans toutes les divisions des réseaux aux messageries à Reality Labs. Et les embauches sont gelées jusqu'à fin mars 2023.