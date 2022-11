Meta stoppe la production de l’écran Portal et ne commercialisera pas de montre connectée

Meta revoit à la baisse ses ambitions en matière de hardware. Le groupe va mal, après avoir viré 11.000 employés (soit 13% de l’effectif global). Logiquement, des produits comme l’écran connecté Portal et la future smartwatch du groupe passent également à la trappe.

Selon Reuters et The Verge, Meta tue donc la gamme Portal, des écrans connectés qui permettaient de communiquer entre utilisateurs de Facebook. La nouvelle n’a rien de surprenant. Meta avait déjà stoppé la production à destination des consommateurs en juin dernier, et avait pivoté vers les utilisations en entreprise, notamment pour des conférences téléphoniques.

Quant à la montre connectée maison, nom de code Milan, elle ne verra pas le jour. Attendue pour le printemps 2023, elle devait notamment embarquer deux caméras afin de permettre des appels vidéo. Le projet avait également été mis de côté en juin dernier, mais semble donc désormais abandonné.