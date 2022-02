Meta, société-mère de Facebook, n'a pas pour projet de quitter l'Europe

En 2020, les autorités irlandaises de réglementation de la protection de la vie privée avaient fait savoir à Facebook qu'il ne pouvait plus utiliser les clauses contractuelles standard pour se conformer aux règles de confidentialité lors de l'envoi de données aux États-Unis.

"La simple réalité est que Facebook, et de nombreuses autres entreprises, organisations et services, s'appuient sur des transferts de données entre l'UE et les États-Unis pour fournir des services mondiaux", argumente Meta.

"Comme d'autres entreprises, nous respectons les lois et réglementations européennes et nous nous appuyons sur des clauses contractuelles standard, ainsi que sur la protection des données associée, pour fournir nos services dans le monde entier", poursuit le groupe américain.