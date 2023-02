Meta restaure l'accès de Donald Trump à ses comptes Facebook et Instagram

Donald Trump, qui avait annoncé fin novembre qu'il se représenterait à l'élection présidentielle de 2024, a désormais de nouveau accès à ses comptes sur les principaux réseaux sociaux. Le 19 novembre dernier, l'ancien locataire de la Maison Blanche avait déjà été réadmis sur Twitter. Il n'a toutefois pas encore publié de message sur ce compte. L'homme d'affaires communique en effet principalement via sa propre plateforme, Truth Social. Mais il touche par ce biais beaucoup moins de personnes que via les canaux "réguliers", ce qui pourrait constituer un handicap pour sa campagne électorale. Donald Trump compte 87,6 millions d'abonnés sur Twitter, 34 millions sur Facebook et 23,4 millions sur Instagram.