Meta : le flux chronologique pour les Reels et les Stories sera bientôt obligatoire en Europe

Meta se prépare à se conformer à la loi européenne sur les services numériques (DSA, ou Digital Services Act), imposé par la Commission Européenne.

Dans un article publié sur le blog de l’entreprise, Meta annonce avoir collaboré ces derniers mois avec les équipes en charge du DSA, "notamment sur des mesures visant à accroître la transparence sur le fonctionnement de nos systèmes et à donner aux gens plus d'options pour personnaliser leurs expériences sur Facebook et Instagram."

Concrètement, cela passera par l’intégration d’une option permettant de suivre les Stories et les Reels chronologiquement. "Nous donnons désormais à notre communauté européenne la possibilité de voir et de découvrir des contenus sur Reels, Stories, Search et d'autres parties de Facebook et Instagram qui ne sont pas classés par Meta à l'aide de ces systèmes de recommandation. Par exemple, sur Facebook et Instagram, les utilisateurs auront la possibilité de voir les Stories et les Reels uniquement des personnes qu'ils suivent, classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Ils pourront également afficher des résultats de recherche basés uniquement sur les mots qu'ils saisissent, plutôt que personnalisés spécifiquement pour eux en fonction de leur activité précédente et de leurs intérêts personnels."