"Méta de Choc", le podcast qui interroge nos croyances

"Vous n’imaginez pas ce que vous pensez", c’est le slogan derrière Méta de Choc, un podcast qui rencontre un énorme succès. Chaque épisode fait des centaines de milliers d’écoutes avec une méthode : la pensée critique appliquée à soi-même.

Pendant quinze ans, Elisabeth Feytit a petit à petit adopté les préceptes du courant New Age. Elle pense être un enfant indigo (une personne qui a pour mission de sauver l’humanité) et avoir accès à un niveau de sensibilité supérieur. "J’étais assez radicale dans ma croyance — elle était vraiment un pilier fondamental dans ma vie — j’étais devenue une sorte de protectrice du bien contre le mal", explique Elisabeth Feytit.

Un déclic va faire s’effondrer toutes ces convictions : dans une vidéo youtube sur laquelle elle tombe un jour, une ex-gourou du New Age engage son audience à remettre en question certaines croyances comme l’existence des chakras et de la loi de l’attraction.

"La question était assez frappante parce que je ne me l’étais pas vraiment posée. J’évoluais dans un milieu au bout de quinze ans avec plein de gens qui croyaient la même chose que moi, donc je ne me posais plus trop de questions", se souvient Elisabeth Feytit.

On se pose rarement la question […] "d’où ça vient ? pourquoi on croit ça ? est-ce que c’est vraiment fondé ?"

Un déclic qu’elle décide alors de partager. Elle fonde le podcast Méta de Choc, dans lequel elle donne la parole à des témoins et des experts sur différents sujets : le New Age donc, mais aussi "toutes les choses qui peuvent nous paraître évidentes et qu’il est, selon Elisabeth Feytit, assez intéressant de questionner", comme les témoins de Jéhovah, le coaching mental et la parentalité positive.

Le podcast se veut un moyen de questionnement et non de jugement.

"Ce qui m’intéresse, c’est la pensée critique appliquée à soi, parce qu’on a vite tendance à vouloir dire aux gens ce qu’ils doivent penser, sans voir la poutre qu’on a dans l’œil […]. On a beaucoup de mal à avoir du recul sur soi-même. Offrir cet espace de réflexion, je trouve ça riche et intéressant."