Meta ajoute des “limites” dans son metaverse pour éviter les harcèlements

Si vous pensiez que le métavers serait un monde plus joyeux que le nôtre, détrompez-vous.

Meta (le nouveau nom de Facebook) a annoncé sur le blog dédié à l’Oculus, son casque de réalité virtuelle, que des limites physiques seront ajoutées dans Horizon Worlds et Horizon Venues. Le but ? Éviter les harcèlements et faire en sorte que l’avatar d’un utilisateur ne puisse pas envahir l’espace privé d’un autre.