Meta a financé une campagne de dénigrement contre TikTok

"Nous sommes profondément préoccupés par le fait de pousser des médias locaux à faire état de tendances qui ne se trouvent pas sur la plateforme, ce qui pourrait causer des dégâts bien réels", a réagi une porte-parole de TikTok.

"Nous pensons que toutes les plateformes, TikTok compris, doivent faire l'objet d'une surveillance adaptée à leur succès", a, pour sa part, estimé, dans une réaction transmise à l'AFP, Facebook, qui n'a ni confirmé ni infirmé les informations du Washington Post.

"Il est de notoriété publique que nous collaborons avec Meta depuis des années et nous sommes fiers du travail que nous avons fait pour eux", a commenté à l'AFP Zac Moffatt, directeur général de Targeted Victory, qui fait partie du groupe de communications et de marketing The Stagwell Group.

Dans une série de tweets, Zac Moffatt a affirmé que l'article du Washington Post "déforme le travail que nous faisons".

Le dirigeant a aussi soutenu que les lettres envoyées aux quotidiens étaient bien écrites par les personnes qui les avaient signées, même s'il n'a pas contesté le fait que Targeted Victory avait été impliqué dans leur préparation.

Contactées par l'AFP, les personnes mentionnées n'ont pas donné suite.