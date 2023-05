Met Gala : Billie Eilish enfreint une règle de la cérémonie

Alors que l’on voit défiler de nombreux clichés (sur le tapis rouge) des stars invitées au Met Gala dans leurs tenues somptueuses et extravagantes ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le mystère reste présent quant aux festivités à l’intérieur du Metropolitan Museum Arts de New York.

Car pour participer à la cérémonie la plus mondaine de la mode, il faut se plier à plusieurs règles comme avoir plus de 18 ans, ne pas fumer dans l’enceinte de la salle mais surtout ne pas utiliser son téléphone pour immortaliser le moment. Un avis à l’intention des invités déclarait : "L’utilisation de téléphones pour la photographie et les médias sociaux ne sera pas autorisée à l’intérieur du gala" selon le média Unilad. Difficile pour les jeunes célébrités de respecter cette règle. IHeart radio a capturé la story Instagram de la chanteuse qui posait dans le miroir des toilettes du Gala caritatif accompagnée d’Elle Fanning (Maléfique), Maya Hawke (Stranger Things) et Halle Bailey (La petite Sirène).