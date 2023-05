Jared Leto n’est pas le seul à avoir eu cette bonne idée puisque Doja Cat a misé sur un look rappelant l’unique "enfant" du styliste. Après avoir provoqué la trypophobie chez de nombreux internautes avec son look recouvert de cristaux rouge lors de la Fashion Week de Paris, la tenue de Doja Cat était fortement attendue. La rappeuse portait une robe Oscar de la Renta brodée de perles argentées et blanches, munie d’une traîne et d’un dos nu. L’originalité de son look était dans son maquillage: elle a ajouté une prothèse de museau de félin et des oreilles de chat.