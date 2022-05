Mesures pour une Belgique LGBTQI + friendly : "La Belgique est déjà dans le haut des classements, mais tout n’est pas qu’une affaire de classement"

Vous avez des revendications. La première concerne les enfants intersexes, qui ne sont ni complètement garçons ni complètement filles. Vous demandez de ne pas directement intervenir parce qu’il y a des médecins qui disent qu’il faut faire une intervention chirurgicale pour déjà déterminer le sexe ?

"La nature est telle qu’à la naissance, on a des caractéristiques sexuelles qui sont liées aux organes reproducteurs. C’est aussi la question des chromosomes, des hormones aussi. On est assigné soit d’un côté, soit de l’autre, dans un sexe ou dans l’autre. Mais il y a toute une gamme de caractéristiques sexuelles. Et donc, ça a pour résultat des opérations, des interventions chirurgicales qui sont vraiment néfastes pour les personnes. Elles vont ensuite devoir subir ça toute leur vie dans leur développement, dans leur vie sexuelle et dans leur identité. La Belgique doit encore beaucoup évoluer par rapport à ça."

Ça concerne de nombreux enfants ?

On estime que la population intersexe représente 2% de la population. C’est quand même une personne sur 50, ce qui n’est pas négligeable.

La secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Égalité des chances, à la diversité, Sarah Schlitz travaille aussi à l’interdiction des thérapies de conversion en Belgique. Ce sont aussi là des pratiques qui visent à changer et éliminer l’orientation sexuelle. Là aussi, il était temps ?

"Oui, ça participe à toute cette psychiatrisation, de dire que les personnes LGBT ne sont pas normales et qu’il faut les sortir de là. Il y a aussi des pratiques psychologisantes qui sont néfastes et vraiment très dangereuses. Très peu de pays qui sont encore à ce niveau de pouvoir interdire ces pratiques monstrueuses. Et la Belgique est en bonne passe d’y arriver."