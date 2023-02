Mesures de sécurité maximales pour les Legend Boucles à Bastogne, mais les spectateurs doivent respecter toutes les consignes

Les Legend Boucles sont de retour, à Bastogne et dans la région, ce week-end, et, elles arrivent à un moment où d'autres rallye sont supprimés ou certains remettent en cause l’organisation de ce type d’événements. Pour les Legend Boucles, la sécurité se prépare depuis de longs mois. Et chaque année, o cherche à améliorer encore la sécurité en tenant compte de ce qui a été fait l’année précédente. " Pour ce type d’événement, le Gouverneur de la Province de Luxembourg, Olivier Schmitz a donné l’impulsion pour que la préparation soit multidisciplinaire ", commente le Commissaire Divisionnaire Claude Baulard. " Tous les acteurs qui interviennent dans la sécurité (police, pompiers, service de secours, etc.) se mettent au tour de la table avec les autorités et les organisateurs, pour déterminer les mesures de sécurité propres à l’événement. " Et pour l’édition 2023 des Legend Boucles, il y a deux nouveautés. Les organisateurs ont déterminé des "slow zones" à l'entrée des agglomérations où la vitesse sera limitée à 36kmh. " Il convient de préciser,", poursuit le Commissaire Baulard, " que 5% du rallye se déroule dans une agglomération, et les organisateurs, obligent les pilotes, sous peine de sanctions, à respecter cette limite de vitesse de 36km/h dans les premières centaines de mètres ! " Autre nouveauté, une application (rcspa-legen-bougles) permettra au public de signaler le moindre problème sur le parcours du rallye. Mais toutes ces mesures ne seront vraiment efficaces que " si les spectateurs s’engagent à respecter conseils et injonctions des stewards et des commissaires de course, ou encore des policiers et ne jamais s’installer dans les zones interdites au public ! ", conclut Claude Baulard.