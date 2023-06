Mesures à prendre pour les cyclistes lors de fortes chaleurs

Le nombre de cyclistes augmente sur les routes et avec la vague de chaleur qui touche la Belgique, certaines mesures sont à prendre en compte pour rouler à vélo en toute sécurité, rappelle Touring dans un communiqué.

Les cyclistes sont, avant toute chose, invités à s'hydrater convenablement. Touring insiste sur une hydratation avant, pendant et après leur trajet.

Des vêtements légers, un casque bien ventilé et des lunettes de soleil sont également préconisés.

Il est également recommandé aux usagers de vélo de planifier leur trajet en tenant compte des heures les plus chaudes de la journée. Il leur est déconseillé de rouler entre 11h00 et 16h00, soit lorsque soleil est au zénith. Les itinéraires ombragés sont à privilégier si aucune alternative n'est possible.

La pression des pneus peut augmenter par temps chaud, leur qualité doit donc être vérifiée régulièrement pour une bonne adhérence sur les surfaces chaudes et s'assurer qu'ils sont correctement gonflés.

Des étourdissements, des nausées, une peau chaude et sèche, des crampes musculaires ou une fatigue extrême sont également à tenir l'œil, ceux-ci pouvant être des signes de surchauffe. Il est alors primordial de s'arrêter, de trouver de l'ombre et de s'hydrater.

Touring rappelle également aux parents de veiller à la sécurité des enfants, surtout lorsqu'ils sont transportés dans des vélos-cargo.