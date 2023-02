Mestdagh : nouvel échec des discussions, les syndicats appellent les affiliés à partir en grève ce jeudi

Et puis, les organisations syndicales exigent que la direction propose des solutions alternatives aux travailleurs qui ne veulent plus s’engager auprès d’Intermarché. Mais là, c’est une fin de non-recevoir selon les syndicats qui s’inquiètent : "Nous ne savons pas à quelle sauce les employés vont être mangés" et demandent à la direction "de s’engager et d’engager le patron qui reprendra le personnel".

Côté direction, c’est l’étonnement et l’incompréhension. Elle dit répondre à toutes les questions de manière constructive. D’accord pour les départs volontaires, d’accord pour garder les droits des travailleurs, d’accord pour ne licencier personne et ne fermer aucun magasin. La direction voit dans cette demande une volonté de "pourrir" la situation et de préparer les futures élections sociales.