Messmer vous fait voyager dans votre subconscient avec son spectacle "Hypersensoriel"

Messmer est l’invité du 8/9 pour parler de son spectacle d’hypnose Hypersensoriel. Il se rendra en tournée en Belgique pour cinq dates en mars et en juin 2023.

Entrer dans la peau du chanteur rock du groupe Kiss devant une foule en délire, se rendre sur les plus belles plages sans quitter votre siège ou rencontrer des marsiens : dans son spectacle Hypersensoriel, Messmer fait appel à vos cinq sens, voire à un sixième, et vous fera peut-être découvrir des choses sur vous-même.

"C’est un show à la base où je me sers de plusieurs techniques : des techniques d’hypnose, de sophrologie, de programmation neurolinguistiques pour aider une personne à rentrer dans son subconscient […], et là je lui fais faire toutes sortes de trucs à grâce à son subconscient et son imaginaire", explique-t-il.

La "victime" est encore plus plongée dans cet imaginaire grâce à l’utilisation de casques de réalité virtuelle, qui hypnotisent et renforce l’illusion.

Un spectacle où on s’amuse, où on rigole, et où Messmer nous en explique aussi beaucoup sur le principe de l’hypnose en lui-même, de plus en plus scientifique et de moins en moins ésotérique : "Le côté ésotérique, de plus en plus, est effacé avec les années parce que la science commence à avoir de meilleures techniques pour pouvoir l’expliquer."