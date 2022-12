Messmer prépare une nouvelle émission avec Arthur

Messmer sera de retour sur les scènes belges au mois de mars que ce soit le 4 mars à Bruxelles, le 5 mars à Charleroi ou encore le 9 mars à Liège.

Il était l'invité de David Barbet dans l'émission "Le 6-8" sur La Une.

Messmer parle de ce que l'on va pouvoir voir dans son show :

"Mon but est de faire vivre l'expérience de l'hypnose au plus grand nombre. Le public est invité à monter sur scène pour vivre des aventures. La ligne directrice de mon show Hypersensoriel est basée sur les sens. On va décupler les sens. Avec l'hypnose, on peut anéantir les sens comme devenir aveugle pour quelques secondes."

Messmer a connu le succès auprès du grand public grâce à l'émission "Stars sous hypnose". Si cette émission ne reviendra pas pour l'instant, il nous dévoile qu'une nouvelle émission va voir le jour dans les prochaines semaines avec Arthur :

"On va tourner en janvier une nouvelle émission avec Arthur. Je ne vais pas hypnotiser des stars mais le public sur place. On va faire des numéros pour le public. On va aussi tenter de battre un record du monde. On va tenter d'hypnotiser 1000 personnes en même temps."

