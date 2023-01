"Messieurs Pipi" : la saison 2 inédite avec Pablo Andres & GuiHome vous détend

Ils sont de retour ! Marco et Robin, les deux loosers qui refont le monde en récurant les cuvettes, vous proposent une nouvelle saison inédite de 10 épisodes. Pablo Andres et GuiHome vous détend reviennent avec de nouveaux clients, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, de nouveaux échecs et surtout de nouveaux guests ! À quoi devez-vous vous attendre ? On vous explique tout !

Après avoir installé l’univers déjanté et les personnages de Marco et Robin dans la saison 1 de Messieurs Pipi, Pablo Andres et GuiHome vous détend repartent de plus belle pour une saison 2 encore plus drôle !

Au total, ce sont 10 épisodes de 3 minutes qui vous attendent. Ils sont à découvrir en intégralité dès le mercredi 18 janvier sur Auvio et en TV au rythme d'un épisode diffusé tous les 15 jours, juste avant l’émission "Le Grand Cactus" dès le jeudi 26 janvier sur Tipik. Spoiler : une troisième saison est attendue pour le printemps (et ça, ça fait plaisir).