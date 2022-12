Messi un peu plus dans l'histoire, Modric fait de la résistance : les stats avant Argentine – Croatie

Victorieuse du Japon puis du Brésil aux tirs au but, la Croatie, qui peut compter sur ses joueurs expérimentés et son gardien Dominik Livakovic en pleine confiance, est devenue experte dans cet exercice. Les Croates ont d’ailleurs remporté quatre séances de tirs au but en Coupe du Monde. Seule… l’Argentine, qui est venue à bout des Pays-Bas aux tirs au but au tour précédent, a remporté plus de séances de tirs au but dans cette compétition (5).