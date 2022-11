Messi soulagé après la victoire de son Argentine

Lionel Messi s’est dit soulagé après la victoire de l’Argentine contre le Mexique (2-0) lors de la 2e journée du groupe C de la Coupe du monde, samedi au Qatar. "Nous en avions besoin", a lancé le capitaine et étoile du football albiceleste, qui a débloqué le match en marquant à la 64e avant de donner un assist à Enzo Fernandez (87e). "Nous étions dans une situation inconfortable après notre défaite inaugurale (contre l’Arabie saoudite, ndlr). Mais nous n’avons encore rien fait et, à partir de maintenant, tous les matchs sont des finales."

"Nous étions conscients qu’il fallait gagner mais nous savions comment y parvenir", a poursuivi le joueur du Paris Saint-Germain. "Mais cela n’a pas été facile, surtout en première mi-temps où nous avons rencontré des difficultés à entrer dans le match contre des Mexicains très forts. Tout s’est mieux déroulé après la pause, nous étions davantage nous-mêmes. Finalement, nous avons pu faire tourner le match en notre faveur", a ponctué Messi, qui compte désormais 8 buts en 21 apparitions en Coupe du monde avec l’Argentine, le même ratio que son illustre prédécesseur Diego Maradona.