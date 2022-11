Messi, Ronaldo… un ancien de Pro League : qui sont les 4 joueurs qui disputeront leur 5e Coupe du monde ?

Lorsque vous parlerez à n’importe quel enfant qui a pour ambition de devenir footballeur, il vous dira probablement que son rêve absolu serait de disputer une Coupe du monde (et de la gagner). Car disputer une Coupe du monde, c’est sacré, c’est le Graal pour tout joueur de football. De par son histoire, son palmarès et sa rareté puisque, contrairement aux championnats locaux ou autres Champions Leagues, celle-ci se dispute tous les quatre ans. Y participer au moins une fois dans sa carrière est donc unique.

Et pourtant, quatre joueurs vont plus que probablement disputer leur… cinquième Coupe du monde cette année. Une prouesse mettant en avant leur longévité et leur régularité les maintenant au haut niveau depuis, au moins 2006. Et surtout, un record égalé puisque seulement cinq joueurs ont déjà participé à cinq Mondiaux (Antonio Carbajal et Rafa Marquez pour le Mexique, l'Italien Gigi Buffon et l'Allemand Lothar Matthaus).

Les deux premiers, on ne les présente plus : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent le football mondial depuis près de quinze ans et seront, une nouvelle fois au rendez-vous pour tenter de décrocher le dernier titre qu’il manque à leur extraordinaire palmarès. Derrière, deux Mexicains disputeront aussi leur cinquième Mondial. Parmi ceux-ci, un ancien de Pro League puisque Guillermo Ochoa sera entre les perches de la Tri, tout comme son compatriote et vétéran, Andrés Guardado.

Retour sur les carrières mondialistes de ces quatre exemples de longévité, unis par une seule motivation : l’amour du jeu, et surtout du pays.