Messi meilleur buteur, De Paul et Otamendi indéboulonnables : le long parcours de l'Argentine en chiffres

Dimanche, au Qatar, l’Argentine a remporté sa troisième étoile en venant à bout de la France (3-3, 4 tab à 2) au terme d'une finale de Coupe du monde mémorable. Pour l’occasion, l’Observatoire du football CIES est revenu sur le long chemin parcouru par l’Albiceleste, de son premier match des éliminatoires (le 9 octobre 2020 face à l’Équateur) à son sacre mondial.

Si seuls les 26 joueurs sélectionnés par Lionel Scaloni ont eu le bonheur de soulever le trophée le plus prestigieux de ce sport dimanche, d’autres ont également contribué au succès argentin. Au total, le sélectionneur aura aligné 40 joueurs entre les éliminatoires et la phase finale de la Coupe du monde 2022. Celui qui a disputé le plus grand nombre de rencontres avec l’Argentine se nomme Rodrigo De Paul (23/24), qui a participé à tous les matches du mondial qatari. Derrière le milieu de l’Atlético de Madrid, on retrouve Lionel Messi et (22/24) et Nicolás Otamendi (22/24).

Messi est sans surprise le meilleur buteur de cette équipe avec 14 buts inscrits dont 7 lors du tournoi final. C’est deux fois plus que Lautaro Martínez (7), deuxième. Très en vue lors du Mondial, la pépite Julián Alvarez complète le podium avec cinq réalisations, dont quatre au Qatar.

L’attaquant de Manchester City fait partie des bonnes surprises de cette équipe argentine, à l’instar d’Enzo Fernández, élu meilleur jeune de la Coupe du monde. Le joueur de Benfica est d’ailleurs le joueur qui a été le plus utilisé en phase finale (563 minutes) sans avoir joué lors des éliminatoires.

Le plus grand déçu de ce large noyau de 40 joueurs est sans doute Giovani Lo Celso. Avec 784 minutes jouées (en 11 matches), il est l’Argentin ayant disputé le plus de minutes lors des qualifications parmi ceux n’ayant pas été aligné lors du tournoi final. Blessé à la jambe droite, le milieu des Spurs avait en effet dû renoncer au Mondial. Il n’a néanmoins pas manqué de féliciter ses coéquipiers sur ses réseaux sociaux.