Messi, Maradona, un troisième sacre : le chant des Argentins fait fureur jusqu'au Qatar

Lionel Messi à une marche du Graal ! Avec un doublé de Julian Alvarez et une prestation cinq étoiles de la Pulga mardi, l'Argentine a puni la Croatie (3-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2022 et offert à son capitaine une nouvelle finale planétaire dimanche, contre la France ou contre le Maroc, opposés mercredi.

Au passage, sa titularisation lui a valu d'égaler le record du nombre de matches joués en Coupe du monde, avec 25 rencontres, autant que l'Allemand Lothar Matthaüs (de 1982 à 1998). La 26e devrait arriver rapidement : dimanche, pour la sixième finale mondiale de l'histoire de l'Albiceleste, Messi et sa bande peuvent décrocher un troisième titre après 1978 et 1986, qui ferait du génial lutin l'égal d'un autre attaquant de légende, Diego Maradona, consacré il y a 36 ans et décédé en 2020. Pour tout le peuple argentin, "Diego" attend "Leo" au paradis du football.

Les supporters argentins entonnent d’ailleurs depuis plusieurs semaines un chant, devant les mener vers un succès au Qatar, à la gloire des deux idoles du pays.