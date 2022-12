Messi, il ne devait en rester qu’un

J’ai comme l’impression étrange que le football, avec un grand F, semble avoir choisi son camp dans l’éternel débat du meilleur joueur de l’histoire lors de ce Mondial. Pas qu’il soit utile de rouvrir ce débat maintenant, mais le monde du football est aussi passionné que polarisé autour de ces deux-là depuis une petite quinzaine d’années, et les observateurs semblent ne pas trop pouvoir s’empêcher de placer l’un de ces génies devant l’autre.

Cette Coupe du monde est très symbolique dans cette course à la légende. Le cadet des deux survole tout, l’aîné portugais a quant à lui déjà dit adieu à son rêve éternel. S’ils nous offrent sans doute le plus beau duel de l’histoire du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne termineront finalement peut-être pas sur une égalité dans l’opinion publique. Les deux années supplémentaires de CR7 pèsent sans doute dans la balance, et énormément d’autres éléments entrent en compte. Mais si Leo Messi soulève le trophée dimanche soir, il sera vu pour la plupart comme LE seul et l’unique meilleur joueur de l’histoire. S’il perd, le débat redeviendra peut-être un peu moins déséquilibré… Ou pas. Il semble qu’au final, il ne devait en rester qu’un. Comme si les livres d’histoire n’étaient pas assez gros pour accueillir les deux au sommet, comme si la plus haute marche du podium n’avait pas la force de supporter le poids de ces deux monstres.

Mais enfin, après avoir vu les images de Cristiano Ronaldo en larmes après l’élimination du Portugal en quarts de finale, synonymes de la fin de quelque chose… n’est-il pas temps de revenir à l’essentiel pendant quelques temps ? Et si nous laissions (un peu) de côté ce débat sans fin pour savourer ce qu’il nous reste à apprécier de Lionel Messi. Ces deux-là nous ont offert tant de gestes, de moments, de frissons, de duels, d’émotions. Ils possèdent à eux deux les plus grands records de l’Histoire. L’un des deux a peut-être déjà réalisé sa dernière danse. Dégustons les dernières bribes qu’il nous reste de ces joueurs légendaires. Rien ne nous dit que nous aurons la chance de revivre la même idylle un jour.