Messi est-il vraiment incertain pour affronter l'Arabie Saoudite ? L’image de sa cheville gonflée qui a fait flipper toute l’Argentine

Il est plus que jamais attendu au tournant. Pour sa 5e et dernière coupe du monde et alors que l’armada argentine paraît particulièrement solide cette année, Leo Messi a la pression. La pression de se dire que c’est son ultime chance de soulever le trophée de champion du monde.

Seulement voilà, alors que l’Argentine s’apprête à affronter l’Arabie Saoudite ce mardi matin, des images interpellantes de la Pulga filtrent depuis quelques jours. On l’y aperçoit à l’entraînement avec une cheville énorme et particulièrement gonflée.

Le cliché a évidemment fait flipper toute l’Argentine qui a (très) vite redouté une entorse survenue au pire des moments. Heureusement pour Messi et l’Albiceleste, la vérité est autre.

Il ne s’agissait en effet pas d’une entorse mais uniquement d’un gros bandage et d’un gel froid placés sous la chaussette du Parisien. Un traitement par cryothérapie qui servirait, selon Marca, à soigner une légère inflammation que Messi traîne depuis quelques temps.

Rien d’alarmant par contre, Messi sera bien titulaire face à l’Arabie Saoudite. Argentins, Argentines, vous pouvez respirer…