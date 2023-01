Messi buteur pour son retour avec le PSG, Openda marque encore avec Lens

Le Paris Saint-Germain a battu Angers (2-0) pour le retour de son champion du monde Lionel Messi, buteur, et s’est assuré le titre honorifique de champion d’hiver, mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1.

Grâce à des buts d’Hugo Ekitike (5e) et Messi (71e), le PSG compte 6 points d’avance sur Lens (2e) et est sûr de terminer en tête la phase aller.

Des Sang et Or qui, malgré un nouveau but de son Diable Rouge Loïs Openda, ne sont pas parvenus à s’imposer sur la pelouse de Strasbourg (2-2). Auteur d’une performance XXL contre… le PSG le 1er janvier dernier, Openda a inscrit le but de l’égalisation en fin de première période. C’est déjà son neuvième but de la saison en Ligue 1.