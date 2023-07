Messi, Busquets, Jordi Alba en attendant Luis Suarez : l'Inter Miami reforme le glorieux Barça

Mai 2015, le Barça remportait la dernière Ligue des champions de son histoire. Sur la pelouse du stade olympique de Berlin, les Blaugrana se défaisaient de la Juventus pour clore une saison exceptionnelle où, sous la houlette de Luis Enrique, ils remportaient toutes les compétitions possibles. Sur la pelouse ce soir-là, Jordi Alba, Sergio Busquets ou Luis Suarez entouraient Lionel Messi, vainqueur de la dernière de ses quatre Ligue des champions. Huit ans plus tard, ces quatre amigos pourraient se retrouver dans la très hispanophone ville de Miami. L'Inter Miami, piloté par l'Anglais David Beckham, est passé d'un anonymat relatif à la nouvelle place hype de la Major League Soccer. Alors qu'il vient d'être présenté en grande pompe, Messi a oeuvré en coulisse pour obtenir les signatures de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Si Sergio Busquets a déjà été officialisé, Jordi Alba a lui aussi pris la direction de la Floride et devrait être officialisé dans les prochains jours. Les rumeurs font état de l'arrivée d'un quatrième ex-Catalan. Luis Suarez, qui avait quitté l'Europe il y a deux ans pour des expériences en Uruguay et au Brésil, serait tenté par cet ultime défi. A 36 ans, celui dont l'entente avec Messi est restée dans l'histoire pourrait s'offrir une ultime pige dans le Sunshine State.