Messi bientôt sur la fin de son aventure au PSG ?

Si Lionel Messi et le Paris Saint-Germain discutent toujours d’une éventuelle prolongation de contrat, la Pulga entame peut-être contre Rennes, dimanche (17h05) pour la 28e journée de Ligue 1, sa tournée d’adieu au Parc des Princes.

"C’est trop tôt pour savoir ce qui va se passer" répond Christophe Galtier au sujet du génie argentin. L’entraîneur sait "que Léo, la direction sportive et le président échangent beaucoup, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants des discussions".

Messi traverse une meilleure deuxième saison au PSG, son coach souligne qu’il a réussi "18 buts et 17 passes décisives", mais sa propension à jouer en marchant agace certains supporters et observateurs. Et s’il a plusieurs fois sauvé son équipe en fin de match, il n’a pas empêché le naufrage en Ligue des champions. "J’ai vu certaines critiques sur son match au Bayern Munich (défaite 2-0 et élimination en huitième de finale), mais il n’est pas le seul, il a été très souvent décisif cette saison", insiste Galtier, ajoutant que Messi "est important dans le vestiaire par son comportement, à son âge (36 ans en juin) il s’entraîne tous les jours, il est heureux de faire jouer ses partenaires". Du côté de la direction du PSG aussi on rappelle que "rien n’est décidé" et que "les deux parties discutent ensemble depuis un moment".