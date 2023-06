Messi à l'Inter Miami : influence des sponsors et Coupe du monde 2026 derrière le transfert retentissant

L'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami est le plus retentissant transfert de l'histoire de la MLS, qui compte sur ce coup de projecteur unique pour doper l'attractivité de son championnat et faire du foot un sport de premier plan aux Etats-Unis.

Après l'ère Pelé dans les années 1970, lorsqu'il s'engagea avec le New York Cosmos, au sein de feu la Ligue nord-américaine de football (NASL), et l'ère David Beckham dans les années 2000, quand l'Anglais signa avec le Los Angeles Galaxy, l'ère Messi va donc s'ouvrir en MLS, dont le développement et la popularité vont bénéficier d'un coup de boost sans précédent, à trois ans du Mondial-2026 que les États-Unis co-organisent avec le Canada et le Mexique.

Si les matches du "Roi" Pelé n'étaient vus à l'époque que par les seuls spectateurs dans les stades ou lors de très occasionnelles retransmissions en direct à la télévision américaine, ceux du champion du monde argentin seront visibles partout dans le monde entier, via la plateforme Apple TV, propriétaire des droits de diffusion du championnat pour un montant de 2,5 milliards de dollars sur dix ans.

En souscrivant à un abonnement, les fans de foot de 107 pays pourront regarder Messi en action sous le maillot rose de l'Inter Miami.

"Pelé a changé le sport en Amérique du Nord en initiant les gens à ce qu'est le football", a déclaré à l'AFP l'ancien international américain Taylor Twellman, aujourd'hui consultant pour Apple TV. "Messi sera tout cela et plus encore parce que la MLS a les infrastructures et la Coupe du monde comme rampe de lancement de cette fusée vers la lune."