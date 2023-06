Messi à l’Inter Miami – Deux conférences, une saison régulière et des Play-offs : comment fonctionne la MLS ?

Lionel Messi a officiellement rejoint l’Inter Miami. Le septuple Ballon d’or a annoncé jeudi sa décision de quitter l’Europe pour jouer en Major League Soccer, la principale ligue professionnelle de football en Amérique du Nord. À l’instar de la Pro League, qui sort du lot avec ses Play-offs, la MLS ne fonctionne comme aucun autre championnat. Voici les règles à connaître afin de pouvoir suivre les exploits de Leo Messi dans les meilleures conditions.

Dans sa manière de fonctionner, la MLS ressemble plus à la NBA, la principale ligue de basket-ball au monde, qu’aux autres championnats européens. En 2023, il y a désormais 29 franchises en MLS (26 aux États-Unis et 3 au Canada) réparties en deux conférences, Ouest (14 équipes) et Est (15 équipes).

De février à octobre, en saison régulière (la phase classique en Belgique), chaque équipe affronte deux fois les équipes de sa conférence et joue 8 autres matches pour disputer un total de 34 rencontres. L’équipe qui possède le meilleur bilan à la fin de la saison régulière remporte le Bouclier des supporters.

Mais le plus important reste à venir. Après la saison régulière viennent les Play-offs. Seules les 7 meilleures équipes de chaque conférence sont directement qualifiées pour le premier tour. Les 8e et 9e ont une dernière chance de disputer le 1er tour en s’affrontant lors d’un match. Par la suite, l’équipe qui a terminé au premier rang de sa conférence affrontera celle qui était la moins bien classée à s’être qualifiée pour le premier tour. Le 2e jouera quant à lui contre le 7e, le 3e contre le 6e et le 4e contre le 5e. Les équipes s’affronteront en format aller-retour jusqu’aux demi-finales de conférence, qui se décideront sur un seul match.

Les gagnants des demi-finales de conférence s’opposeront ensuite en finales de conférence. Le vainqueur de la conférence Est remporte le trophée Eastern de la MLS et le champion de l’Ouest le trophée Western.

Enfin, les deux vainqueurs des finales de conférence s’affrontent dans un ultime match pour désigner le grand gagnant de la MLS Cup.

Autre particularité, les équipes qui terminent dans le bas du classement ne sont pas reléguées à un niveau inférieur.